За добу російська армія втратила близько 110 військових – дані Генштабу

Втрати російських військ в Україні зросли до близько 31 360 людей, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 7 червня.

У штабі оцінюють втрати російської армії в близько 110 військових за останню добу. Дані про втрати російської техніки наступні:

1 390 танків (+4)

3 416 бойових броньованих машин (+16)

694 артилерійських систем (+4)

207 реактивних систем залпового вогню

96 засобів протиповітряної оборони

212 літаків (+1)

177 гелікоптерів (+1)

553 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)

125 крилатих ракет

13 кораблів/катерів

2 405 автомобілів та автоцистерн (+10)

53 одиниці спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку», – зазначає Генштаб, додаючи, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.