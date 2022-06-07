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За добу російська армія втратила близько 110 військових – дані Генштабу

Українські військовослужбовці готують снаряди для стрільби з гаубиці M777 поблизу лінії фронту на Донеччині, 6 червня 2022 року

Втрати російських військ в Україні зросли до близько 31 360 людей, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 7 червня.

У штабі оцінюють втрати російської армії в близько 110 військових за останню добу. Дані про втрати російської техніки наступні:

  • 1 390 танків (+4)
  • 3 416 бойових броньованих машин (+16)
  • 694 артилерійських систем (+4)
  • 207 реактивних систем залпового вогню
  • 96 засобів протиповітряної оборони
  • 212 літаків (+1)
  • 177 гелікоптерів (+1)
  • 553 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)
  • 125 крилатих ракет
  • 13 кораблів/катерів
  • 2 405 автомобілів та автоцистерн (+10)
  • 53 одиниці спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку», – зазначає Генштаб, додаючи, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

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