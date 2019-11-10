Соціалісти лідирують на виборах в Іспанії, ультраправі поліпшили результат – екзит-поли

Чинний прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і його Соціалістична партія перемагають на четвертих за останні чотири роки виборах у цій країні, але їм не вдасться отримати більшість у 350-місному парламенті, свідчать екзит-поли.

Згідно з опитуванням на виході з дільниць, консервативна Народна партія займає друге місце, слідом іде ультраправа партія Vox, що має майже вдвічі кращий показник, ніж на попередніх виборах у квітні.

Активність виборців станом на 18:00 за місцевим часом складала 57%, майже на 4% менше, ніж на попередніх виборах.

На попередніх виборах у квітні 2019 року Vox отримала 24 мандати. Це перший помітний успіх праворадикальної політичної сили після смерті диктатора Франциско Франко в 1975 році та повернення Іспанії до демократичного ладу. Деякі прогнози свідчили, що на цих виборах права партія може подвоїти свій результат.

Партію Vox заснував виходець із правого крила Народної партії Сантьяґо Абаскал у 2014 році.

Попередні дострокові парламентські вибори пройшли в Іспанії в квітні 2019 року. Перед тими виборами опозиція звинувачувала Педро Санчеса в «заграванні» з каталонцями – глава уряду заявляв про необхідність вести діалог із регіональною владою. Цю позицію підтримують ліві. Однак «Народна партія» наполягає на обмеженні самоврядування Каталонії. За більш сувору позицію щодо цього регіону виступають і центристи з партії «Громадяни». Ультраправа Vox взагалі домагається скасування автономії для каталонців.

У жовтні 2019 року в Каталонії пройшли протести після того, як 14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки каталонським політикам у зв’язку з їхньою роллю в організації референдуму про незалежність регіону в жовтні 2017 року.

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Дев’ять каталонських політиків були визнані винними в підбурюванні до заколоту і отримали тюремні терміни – від 9 до 13 років позбавлення волі. Суд також видав європейський ордер на арешт колишнього глави каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона, який живе в еміграції.

Референдум про незалежність пройшов у Каталонії в жовтні 2017 року всупереч забороні іспанської влади. За незалежність регіону проголосувало більше ніж 90% каталонців, проти – близько 8%.

Мадрид вважає голосування незаконним і не визнає його результати. Після того, як каталонський парламент спробував їх затвердити, іспанська влада запровадила пряме управління в Каталонії. Після дострокових виборів автономні права Каталонії були відновлені.