ЦВК Росії зареєструвала Слуцького кандидатом в президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала як кандидатів на посаду президента Росії висуванця від російської ультранаціоналістичної партії ЛДПР, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького та віцеспікера Держдуми Владислава Даванкова.

Слуцький є головою ЛДПР, а Даванков – кандидат від партії «Нові люди». Оскільки обидва є представниками парламентських партій, їм не потрібно було збирати підписи виборців для реєстрації як кандидати.

Також ЦВК зареєструвала довірених осіб голови партії «Комуністи Росії» Сергія Малінковича – 28 грудня члени партії висунули його кандидатом на президентські вибори. Оскільки він є кандидатом від непарламентської партії, він має надати 100 тисяч підписів росіян до 31 січня.

Раніше, 19 грудня, російська ультранаціоналістична партія ЛДПР 19 грудня висунула свого лідера, депутата Леоніда Слуцького, кандидатом на президентських виборах, призначених на 17 березня.

Його кандидатуру одноголосно підтримали делегати з’їзду, що відбувся у Москві.

Слуцький став першим зареєстрованим кандидатом у президенти в Росії. Йому, як кандидату від партії, яка має фракцію в Держдумі, не потрібно збирати підписи – на відміну, наприклад, від президента РФ Володимира Путіна, який подав документи як самовисуванець.

Також своїх кандидатів мали намір висунути КПРФ і «Нові люди», а «Єдина Росія» і «Справедлива Росія за правду» заявили про підтримку Путіна.

Як очікується, Путін, який перебуває при владі в Росії з 1999 року, переможе на чергових виборах.

Слуцький – голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ. Він активно підтримує зовнішню політику Путіна, зокрема війну проти України. Слуцький очолив партію минулого року після смерті її засновника Володимира Жириновського.

На з’їзді ЛДПР на його підтримку виступив, зокрема, Віктор Бут, який раніше вступив у партію. Він був засуджений у США за торгівлю зброєю і повернувся до Росії по обміну.

У лютому 2018 року кілька журналісток звинуватили Леоніда Слуцького у сексуальних домаганнях. Сам він звинувачення відкинув і заявив про їхній замовний характер. На бік Слуцького стала комісія з етики Держдуми Росії.

Низка ЗМІ оголосила про те, що бойкотуватиме діяльність Слуцького (згодом більша частина незалежних ЗМІ фактично втратила можливість працювати в Держдумі РФ).

Про діяльність Слуцького неодноразово публікували розслідування, авторами яких були, зокрема, соратники російського опозиціонера Олексія Навального, DW і Радіо Свобода.