Вибух на військовому аеродромі «Зябровка» у Білорусі: з’явилися супутникові фото

Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки військового аеродрому «Зябровка» у Білорусі, що розташований орієнтовно в 25 кілометрах від українського кордону і який використовують сили Російської Федерації. На знімку, що є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), можна побачити місце вибуху, який стався там у ніч з 10 на 11 серпня.

На знімку видно місце вибуху на злітній смузі та сліди від пожежі.

Супутник також зафіксував скупчення військової техніки на аеродромі «Зябровка». За словами низки військових експертів, з якими поговорили «Схеми», це можуть бути зенітно-ракетні системи (ЗРС) С-300 або С-400, військові вантажівки, а також радіолокаційні системи (РЛС) 5Н66.

Білоруські телеграм-канали «Білоруський Гаюн» і «Флагшток» із посиланням на очевидців повідомили про вибухи і спалахи в районі військового аеродрому «Зябровка» під Гомелем у ніч на 11 серпня. Місцеві жителі також розповіли виданню «Дзеркало» про «потужні спалахи». У Міністерстві оборони Білорусі підтвердили факт інциденту.

«Інформація про спалахи підтверджується одразу з кількох джерел. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше ніж вісім спалахів», – написав телеграм-канал «Білоруський гаюн» пізно ввечері 10 серпня.

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Про використання російськими військами військового аеродрому «Зябровка» під Гомелем стало відомо у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Звідти регулярно злітали літаки і гелікоптери, які запускали ракети по Україні.

Російські військові залишилися на території «Зябровки» навіть після відходу росіян з півночі України і частково з території Білорусі на початку квітня.

«Зябровка» розташована недалеко від білоруського Гомеля, густонаселений Новобєлицький район обласного центру – всього за десять кілометрів від військового аеродрому.