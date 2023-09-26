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На Полтавщині стався вибух на магістральному газопроводі – влада

Голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що ситуація – контрольована

У Лубенському районі Полтавської області 26 вересня стався вибух на магістральному газопроводі, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, ситуація – контрольована.

У Міністерстві внутрішніх справ України уточнили, що вибух стався о 13:00 внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску.

«Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск у газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає. Горіння газу не спостерігається», – йдеться в повідомленні.

У МВС повідомили, що ще уточнюють кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється. Підрозділи ДСНС гасять суху траву, яка загорілася через вибух.

Про постраждалих не повідомляють.

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