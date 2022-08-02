Мер повідомив про «потужні вибухи» у Миколаєві

У Миколаєві вранці пролунали «потужні вибухи», поранена одна людина, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

«Близько 4-ї ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи в кількох районах міста. За попередніми даними, одна людина отримала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо», – написав він у телеграмі.

Миколаїв російських обстрілів зазнає щоденно. Напередодні, як повідомляв Олександр Сєнкевич, стався «найсильніший за весь час» обстріл Миколаєва. Внаслідок цих атак – вночі та вранці 31 липня – загинула одна людина, ще двоє були поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.