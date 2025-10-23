Росія: у Челябінській області стався вибух на військовому заводі, загинули 10 людей

У Росії в Копейську Челябінської області стався вибух на заводі, загинули 10 людей, повідомив губернатор Олексій Текслер.



За його даними, госпіталізовано 5 людей, їхній стан стабільно тяжкий, тривають пошукові роботи.



Губернатор заявив, що причини вибуху встановлюються, але виключив атаку БпЛА.



«Йде слідство, будуть встановлені всі обставини трагедії. Хочу ще раз наголосити - про атаку БПЛА не йдеться», – написав він у телеграмі.



У Копейському міському окрузі запроваджено режим муніципальної надзвичайної ситуації. Після вибуху відкрито кримінальне провадження щодо порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів.

За даними слідства, увечері 22 жовтня 2025 року «на території одного з промислових підприємств міста Копейська внаслідок порушення правил безпеки у технологічному процесі в цеху стався хлопок».

Офіційно про це не повідомляють, але у соцмережах пишуть, що йдеться про вибух на військовому заводі «Пластмасс» у Копейську.



Як зауважує телеграм-канал ASTRA, «ПластмасС» належить холдингу АТ «Технодинаміка» держкорпорації «Ростех». Завод виробляє боєприпаси та вибухові речовини.







