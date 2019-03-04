В Україні за лютий скоротилася заборгованість із виплати заробітної плати – Держстат

У лютому в Україні скоротилася заборгованість із виплати заробітної плати, повідомила Державна служба статистики.

У січні вона становила 2,645 мільярда гривень, а в лютому – 2,615 мільярда.

Найбільші борги перед своїми співробітниками мають роботодавці в Донецькій та Луганській областях – 513,6 мільйона та 505,4 мільйона відповідно. Найменша заборгованість у Чернівецькій області – близько 100 тисяч гривень.

За підсумками грудня 2018 року борги із виплати зарплат складали 2,8 мільярда гривень.