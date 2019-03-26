Кандидати в президенти України офіційно витратили майже 1,3 млрд гривень – КВУ

Кандидати в президенти України офіційно витратили 1 мільярд 273 мільйони гривень, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

Більшість коштів кандидати витратили на використання ЗМІ. На це спрямували 853 мільйони гривень. У відсотковому відношенні найбільше коштів на рекламу в ЗМІ витратили Юрій Кармазін (100%), Валентин Наливайченко (89%), Дмитро Добродомов (88%), Олександр Вілкул (87%), Юрій Бойко (85%) та Сергій Тарута (83%).

В абсолютному відношенні найбільше на рекламу витратили Петро Порошенко (251 мільйон гривень), Юлія Тимошенко (118 мільйонів), Олександр Вілкул (97 мільйонів), Сергій Тарута (80 мільйонів), Володимир Зеленський (64 мільйони), Олег Ляшко (59 мільйонів) та Анатолій Гриценко (52 мільйони).

Згідно з інформацією КВУ, семеро кандидатів у президенти поки що офіційно не здійснювали жодних витрат під час кампанії. Це Олександр Ващенко, Микола Габер, Дмитро Гнап (зняв кандидатуру), Олександр Данилюк, Роман Насіров, Руслан Ригованов та Олександр Соловйов.

Інформація в проміжних звітах охоплює період з моменту відкриття виборчих фондів до 18 березня 2019 року. Остаточні фінансові звіти кандидати подадуть після виборів.

За даними руху «Чесно», найбільші виборчі фонди мають Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Найближчої неділі, 31 березня, в Україні відбудуться президентські вибори.