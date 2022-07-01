Президент Індонезії каже, що передав Путіну послання від Зеленського

Президент Індонезії Джоко Відодо під час переговорів із російським президентом Володимиром Путіним передав послання від голови Української держави Володимира Зеленського. Про це журналістам розповів сам Відодо. Змісту послання він не розкрив.

Зустріч Путіна з Відодо відбулася 30 червня у Кремлі.

ЗМІ зазначають, що, вітаючи президента Індонезії, президент Росії сказав, що дуже радий бачити Відодо в Росії і «знає, що це його перший візит до країни».

При цьому в травні 2016 року Путін і Відодо вже зустрічалися у Сочі.

Раніше Джоко Відодо виключив особисту присутність Путіна на саміті «Групи 20», який пройде в Індонезії в середині листопада, уточнивши при цьому, що розмова з президентом Росії можлива у форматі відеозв’язку.

За день до зустрічі з Путіним президент Індонезії побував у Києві, де зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше президент України заявляв, що на сьогодні президент Росії одноосібно вирішує, зупиниться російська армія чи ні, тому він готовий до переговорів із Володимиром Путіним.