Посол Росії у Великобританії пішов у відставку

Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко пішов у відставку, йдеться на сайті дипломатичної місії. Згідно з повідомленням, дипломат вже вирушив до Росії. Повідомляється, що тимчасовим повіреним призначений радник-посланець Іван Володін.

Олександр Яковенко очолював дипмісію Росії в Лондоні з січня 2011 року. Кінець його каденції позначився напруженістю у відносинах між Британією і Росією після того, як в березні минулого року у Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Незабаром після цих подій Великобританія вислала з країни 23 російських дипломатів, Росія вислала таке ж число британських дипломатів.