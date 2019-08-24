Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Серпень 2019, Київ 20:04
Новини | Міжнародні

Посол Росії у Великобританії пішов у відставку

Олександр Яковенко

Дивитись коментарі

Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко пішов у відставку, йдеться на сайті дипломатичної місії. Згідно з повідомленням, дипломат вже вирушив до Росії. Повідомляється, що тимчасовим повіреним призначений радник-посланець Іван Володін.

Олександр Яковенко очолював дипмісію Росії в Лондоні з січня 2011 року. Кінець його каденції позначився напруженістю у відносинах між Британією і Росією після того, як в березні минулого року у Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

/**/ /**/ /**/ Британська поліція вважає, що президент Росії, імовірно, схвалив замах
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Достатніх доказів причетності Путіна до отруєння Скрипалів поліція не має – Скотланд-Ярд

Незабаром після цих подій Великобританія вислала з країни 23 російських дипломатів, Росія вислала таке ж число британських дипломатів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG