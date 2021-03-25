Обвинувачення «має право» вимагати екстрадиції Януковича – ОГП

Сторона обвинувачення має право почати процедуру екстрадиції експрезидента Віктора Януковича, стверджує Офіс генерального прокурора.

Про це установа повідомила після того, як Київський апеляційний суд відмовився ухвалити скаргу захисту Януковича на його заочний арешт.

«Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)», – йдеться в заяві Офісу генерального прокурора.

Водночас установа наразі не роз’яснює, чи планує обвинувачення скористатися цим правом.

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Київський апеляційний суд 25 березня не задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича на рішення Печерського районного суду про його заочний арешт.

4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва 4 травня обрав запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу, заарештувавши його на два місяці у справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.