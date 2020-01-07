Єльченко офіційно очолив посольство України в США

Український дипломат Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу і відтак формально очолив посольство України в Сполучених Штатах. Про це він сам повідомив у Твітері 6 січня.

«Надав свої вірчі грамоти від президента України Зеленського Дональду Трампу. Гордий представляти Україну в США, які завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Зміцнення нашої стратегічної співпраці піде на користь обом країнам», – йдеться в заяві Єльенка.

18 грудня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Володимира Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.

До того часу з січня 2016 року Єльченко був постійним представником України в Раді безпеки ООН.​

19 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Чалого з посади посла України у США. Згодом в інтерв’ю Радіо Свобода Чалий пояснив, що звільнився через розбіжність у підходах із чинною владою України.