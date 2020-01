Моя бабуся готувала борщ інакше – посол Британії про улюблений борщ принцеси Діани

Улюбленою стравою принцеси Діани був борщ. Це повідомлення викликало реакцію посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

«З одного боку – це дуже круто. З іншого – це не нагадує рецепт борщу моєї бабусі», – пише дипломат у твітері.

Про гастрономічні смаки принцеси стало відомо після того, як благодійний фонд з Південної Африки The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped опублікував листи, отримані ним від знаменитостей.

В 1981 році, пише британське видання Daily Mail, доброчинна організація звернулась до світових знаменитостей з проханням поділитись рецептами своїм улюблених страв для книги.

Тепер декілька з листів – відповідей були опубліковані.

«Найулюбленіший рецепт леді Діани – це Борщ суп, – йдеться в листі Букінгемського палацу від квітня 1981 року. – Він містить наступні інгредієнти: буряк, натуральний йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль та перець».