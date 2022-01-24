Єрмак обговорив «безпекові виклики» з радником із нацбезпеки президента США

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з радником президента Сполучених Штатів Джейком Салліваном. Він повідомив про це в своєму твітері 24 січня.

«Предметна розмова з Джейком Салліваном. Про безпекові виклики навколо України. Про внутрішньо-політичну ситуацію в Україні. Продовжуємо діяти спільно», – написав він.

Він вказав на необхідність деескалації шляхом дипломатії та «активну співпрацю» зі США для зміцнення обороноздатності України.

Радник Білого дому з нацбезпеки Салліван наразі не коментував розмову.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.