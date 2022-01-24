РНБО збирається на засідання щодо «внутрішніх і зовнішніх загроз»

Рада національної безпеки й оборони 24 січня збирається на засідання, де розглядатимуть питання «заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби».

Як повідомили у пресслужбі РНБО, початок засідання, скликаного за рішенням президента Володимира Зеленського, запланований на 17:00.

Орієнтовно о 18:30 секретар РНБО Олексій Данілов проведе брифінг за результатами засідання, йдеться в повідомленні.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.