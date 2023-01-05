Єрмак розповів раднику президента США про ситуацію на фронті й можливі подальші дії Росії

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє пресслужба Офісу президента 5 січня.

«У межах постійного діалогу з американськими союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та можливі дії ворога у найближчі місяці», – йдеться в повідомленні.

Єрмак вказав на важливість подальшої оборонної підтримки України її партнерами «для відповідного реагування на майбутні виклики». Поміж іншого, він згадав про посилення протиповітряної оборони України.

Читайте також: «Закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з України» – Держдепартамент США

«Співрозмовники обговорили подальшу координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України. Андрій Єрмак висловив подяку американській стороні за розуміння ситуації та готовність і надалі підтримувати нашу державу в боротьбі за незалежність, свободу та демократичні цінності», – заявляє ОП.

Білий дім і сам Салліван наразі не коментували розмову зі свого боку.

Офіс президента регулярно повідомляє про комунікацію Андрія Єрмака з радником голови Білого дому Джейком Салліваном щодо підтримки України з боку США.