Єрмак очолив президію Конгресу місцевих та регіональних влад

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак став головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Одноголосне рішення ухвалили 29 липня в Києві учасники спільного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та Національної ради реформ.

Єрмак після обрання висловив сподівання, що виконає усі завдання, які перед ними ставить президент.

Президент Володимир Зеленський 28 липня в Києві заявив, що після завершення другого етапу децентралізації в Україні необхідно здійснити детальний аудит і виправити допущені помилки і наявні прорахунки.

Він зауважив, що робота над цим триває в межах діяльності Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, який поступово стає «аналітичним і практичним інструментом для допомоги в процесі поглиблення децентралізації, майданчиком для відвертої розмови й дискусії з представниками виконавчої та законодавчої гілок влади».

Реформа децентралізації розпочалася в Україні у 2014 році. Вона полягає в передачі повноважень та фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування.

Зеленський створив та очолив Конгрес місцевих та регіональних влад у лютому 2021 року. Орган складається з Палати місцевих влад і Палати регіонів. Вони делегували по три особи у президію, яка буде представлена найвищими посадовими особами країни.