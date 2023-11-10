Україна домовилась про повернення депортованого до РФ підлітка Єрмохіна – омбудсмен

Україна домовилась про повернення 17-річного Богдана Єрмохіна, депортованого з Маріуполя до Росії, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Богдан Єрмохін скоро буде в Україні.

«Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою. Прошу всіх заспокоїтися, а головне не розповсюджувати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення», – написав він у телеграмі.

Читайте також: Депортований до РФ із Маріуполя підліток просить Зеленського про допомогу

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?» поспілкувалися із захисницею депортованого хлопця Катериною Бобровською. За її словами, депортований 17-річний неповнолітній українець вже декілька разів намагався втекти з РФ, але спроби були безуспішними. Вона каже, що виїхати з Росії хлопець офіційно не може – на це немає згоди російських посадовців. Днями вона повідомила, що Богдан отримав повістку, щоб з’явитися у військкомат Московської області. На думку його адвокатки, хлопця можуть мобілізувати і відправити на війну проти України – щойно йому виповниться 18 ( це станеться у листопаді).

Журналістам вдалося звʼязатися з російською омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою, яка запевнила, що хлопця незабаром віддадуть сестрі, його українській опікунці.

Читайте також: Росія твердить, що схопила підлітка з Маріуполя під час спроби повернутися в Україну. Що відомо про дитину?

Журналісти проєктів «Ти як?» та «Схеми» (Радіо Свобода) встановили шлях, яким навесні 2022 року військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину. У фільмі-розслідуванні журналісти розповіли про дітей зі списку, який особисто затвердив ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін. Більшість дітей на момент депортації перебувала в Маріуполі.

Частину дітей зі «списку 31» в Росії влаштували до нових родин. Серед них Богдан Єрмохін та Пилип Головня. Останнього всиновила уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова.