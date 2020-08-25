14-та ОМБР імені князя Романа Великого повідомила про загибель військового

14 -та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого 25 серпня повідомила про трагічну загибель військового, старшого лейтенанта Володимира Рудика.

«За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю», – мовиться у повідомленні.

При цьому де саме і коли загинув військовий, у бригаді не повідомили.

У ГО «Теребовлянська вежа» зазначили, що загинув військовий 21 серпня внаслідок кульового поранення в Новоайдарському районі на Луганщині, а поховали його 23 серпня. Рудик був родом з Золотників, що на Тернопільщині.

«Володимир, 1989 року народження, мобілізований у квітні 2015 року. На війні пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта. Був командиром роти 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час захисту незалежності та державного суверенітету України отримав шість державних нагород», – мовиться у повідомленні.

Золотниківська сільська рада оголошувала 22-24 серпня днями жалоби через загибель військового.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.