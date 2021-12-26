У Білому домі є прихильники компромісу з Росією – Загороднюк

В адміністрації президента США Джо Байдена є люди, які виступають за досягнення компромісу з Російською Федерацією, заявив ексміністр оборони, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«В адміністрації США дійсно є прихильники компромісу (з Росією – ред.), назвемо це так. Так би мовити, є така стала експертна думка в самому Вашингтоні», – зазначив Загороднюк.

За його словами, головна мета Кремля – домогтися, щоб країни Заходу і передовсім США ухвалили рішення про нерозширення НАТО на територію України.

«Зараз вони працюють з одним конкретним – це США. І вимагають від них не погоджувати будь-які заявки, будь-які плани щодо розширення НАТО. Тобто тут питання в тому, що вони напряму працюють із тими, від кого в принципі це дійсно залежить… Путін пропонує розділити світ. Вони кажуть: давайте так: це – ваша територія, а це – наша територія, от ми не ліземо туди, ви не лізьте сюди», – констатує він.

Загороднюк наголошує, якщо «червоні лінії» «посунуться ще далі», то це призведе до того, що Росія буде висувати все нові вимоги відносно України. У підсумку, «вони хочуть перетворити Україну на «Білорусь №2».

«Наступний крок може бути вимога повного припинення будь-якої військової взаємодії з Україною, наприклад. У нас є велика кількість програм. У нас є програми по НАТО, по двосторонньому співробітництву. Він може вимагати припинення навчань у Чорному морі. «Кримська платформа» – не підтримка. І так далі. Там великий перелік варіантів», – каже Загороднюк.

Разом із тим, колишній міністр оборони висловлює сподівання, що цього все ж не станеться, бо у керівництві США «є притомні люди».

На пресконференції 23 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що на сьогодні спостерігається «позитивна реакція» Заходу на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО. За його словами, Росія не повинна жити «оглядаючись, яка там зброя» впритул до її кордонів, а повинна думати про власну безпеку.

На запитання про те, чи він гарантує ненапад на Україну, Путін заявив, що це Захід «зараз, негайно» має дати гарантії Росії щодо нерозширення Альянсу на Схід, зокрема і на територію України.

США й інші західні партнери України неодноразово заявляли про підтримку Києва і наголошували, що ніяких рішень щодо України в обхід України ухвалювати не будуть. Щодо вимоги Кремля «додаткових гарантій безпеки» від НАТО, генсекретар альянсу Єнс Столтенберґ виявив готовність до розмови. Однак він відкинув ідею про те, що НАТО може, наприклад, виключити прийняття України до складу альянсу.