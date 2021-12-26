У Кремлі назвали «питанням життя і смерті» для Росії розширення НАТО на Україну

Розширення НАТО на країни колишнього СРСР, зокрема на Україну – це «питання життя і смерті» для Росії, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Протягом двох останніх десятиліть, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека перебуває під загрозою. Перебуває під загрозою продовження цього самого обману. Перебуває під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів», – цитують інтерв’ю Пєскова телеканалу «Росія-1» російські ЗМІ.

У жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.

Столтенберґ вкотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема Росія.

Кремль, який накопичив десятки тисяч своїх військових біля кордону України, вимагає від США і НАТО гарантій невступу України до альянсу.