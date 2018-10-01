На Закарпатті СБУ запобігла контрабанді бурштину на 1 мільйон доларів

В Закарпатській області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою запобігла контрабанді партії бурштину до Угорщини, повідомили 1 жовтня в СБУ.

«На митному посту «Лужанка» правоохоронці виявили у мікроавтобусі місцевого жителя понад тонну незаконно видобутого «сонячного» каменю. «Товар» знаходився в кузовному відсіку автомобіля та був розфасований у дорожні сумки», – йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що контрабандистам допомагав один із працівників митниці.

За попередніми оцінками вартість вантажу – 1 мільйон доларів США.

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Митника, який сприяв зловмисникам, затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за незаконне оформлення контрабанди.

«У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправних дій», – повідомили в СБУ.