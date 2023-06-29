Заколот Пригожина послабив Путіна – канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що організований ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним заколот вплине на Росію «в довгостроковій перспективі».

«Я вже вважаю, що він (Путін – ред.) ослаблений. Тепер це стало ясно: приватна армія завжди становить загрозу, навіть для тих держав, які її утримують», – заявив Шольц в інтервʼю ARD 28 червня.

Німецький канцлер вважає, що угруповання «ПВК Вагнера», якому запропонували «піти» до Білорусі, не загрожує Польщі та Литві, оскільки альянс НАТО здатний захистити кожен квадратний сантиметр своєї території.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Олександр Лукашенко повідомив, що Євген Пригожин 27 червня прибув до Білорусі.