Росія: замовник убивства чотирьох людей опинився на волі після пів року у «ПВК Вагнера»

Серед колишніх вʼязнів, помилуваних після вступу до угруповання «Вагнера», був петербурзький підприємець Олександр Тютін, раніше засуджений до 23 років позбавлення волі за вбивство на замовлення родини з чотирьох осіб. Зараз Тютін перебуває на волі, він поїхав до Туреччини, пише видання 47News.

Тютін був затриманий у 2018 році за звинуваченням у підготовці вбивства власної племінниці. Під час слідства зʼясувалося, що раніше він був організатором іншого вбивства, яке сталося у 2005 році під Сертолово Всеволожського району Ленінградської області. Тоді був убийи бізнес-партнер Тютіна Дмитро Зейналов, його дружина, 11-річний син і 15-річна дочка. Як стверджується, у них стріляли з автомата, а потім добили сокирою.

Тютіна, який визнав провину, у січні 2021 року був засуджений за рішенням суду присяжних, причому виконавець убивства отримав менший термін, ніж замовник. У колонії, однак, Тютін провів лише півтора року з 23. На початку липня 2022 року, як пише 47.ру, він був завербований у «ПВК Вагнера» на війну в Україні з карельської колонії №9. «Попри те, що згідно з багатьма публікаціями, та й висловлюваннями самого (засновника угруповання Євгена) Пригожина, вік набору обмежується 50 роками, і у Тютіна був очевидний перебір, але він зробив крок уперед зі строю і його взяли штурмовиком» , – пише 47.ру. Тютіну зараз 67 років.

Як стверджується, вже у другій половині грудня 2022 року без поранень він повернувся до Санкт-Петербурга, а після Нового року вилетів до Анталії, куди незадовго до цього вирушила його дружина.

Євген Пригожин на початку року повідомив про помилування першої групи вʼязнів, які завербовані на війну в Україні та завершили піврічну службу за контрактом з «ПВК Вагнера». За словами Пригожина, з них знято всі судимості. Як це оформлено юридично – досі неясно.

Раніше журналісти видання «Агентство» та російської служби Бі-Бі-Сі впізнали серед «вагнерівців» осіб, засуджених за вбивства, організовану злочинну діяльність і торгівлю наркотиками. Повідомлення про те, що серед них був Тютін, Пригожин наразі не коментував.

Улітку 2022 року угруповання «Вагнера» та особисто Пригожин стали вербувати до своїх лав російських вʼязнів та відправляти їх на війну. За умовами контракту засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за цей час залишиться живим, обіцяють помилування.