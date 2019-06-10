У Запоріжжі вимагали припинення війни на Донбасі на українських умовах

У центрі Запоріжжя на Майдані Героїв революції відбулася акція «Зупини капітуляцію!» Учасники заходу вимагали від центральних органів влади, зокрема президента, укладення будь-яких мирних угоди з Росією винятково на українських умовах. Також були озвучені вимоги повного виведення регулярних військ РФ з території України, повного роззброєння підконтрольних Росії бойовиків та ведення миротворчої місії ООН на кордоні РФ та України.

«Що ми зараз маємо зробити? Попередити цю владу, тобто зараз ми за собою залишаємо право на спротив. Ми, українці, – нація, яка за ці п’ять років віддала дуже багато крові. Кожен з нас і матеріальних ресурсів багато віддав. Ми повинні наголосити на тому, що ми Україну не здамо. Це наша країна. Ми вирішили, що ми, українці, і ми будемо захищати її до останньої краплі крові», – сказав під час мітингу його учасник, ветеран війни на Донбасі Тимур Книш.

Він додав, що «ми не можемо розслабитися, щоб наші надбання за п’ять років хтось здав».

«Я вважаю, що нашим мітингом ми попереджаємо зараз тих, хто рветься до влади, хто йде туди: українці будуть стояти за свою Україну», – зазначив Книш.

Аналогічна акція сьогодні відбувалася в Києві під стінами Адміністрації президента та низці обласних центрів України.

5 червня вперше за півтора місяця відбулося засідання Тристороннього контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Леонід Кучма виступив із пропозицією зняти економічну блокаду з непідконтрольних Києву районів Донбасу. Також він запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків.

Наступного дня експрезидент уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

7 червня у зв’язку із обстрілами на Донбасі Адміністрація президента повідомила, що Зеленський заявив «про втрату Росією контролю над найманцями». Він висловив сподівання, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами.