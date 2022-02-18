У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих у 2015 році під Широкиним українських бійців

Увечері 18 лютого у Запоріжжі відбулася акція вшанування українських бійців, які загинули в лютому 2015 року під час проведення Павлопіль-Широкинської наступальної операції на Донбасі. Учасники заходу запалили на честь загиблих військових смолоскипи та зачитали їхні імена.

«Від початку військових подій це була перша наша вдала, дуже потужна операція, яка фактично показала всій українській армії і всьому українському народу, що ми вміємо воювати і що ми вміємо перемагати. Це був, на мій погляд, неоціненний вклад в усе, що відбувалося потім упродовж останніх років війни. На превеликий жаль, є загиблі. Це війна, і тому кожного року віддаємо шану нашим побратимам за те, що вони віддали найдорожче, що у них було, – життя заради майбутнього нашої держави, наших дітей. Вшановуємо кожного року, і впевнений, будемо вшановувати і надалі. На сьогоднішній день ситуація навколо нас не поліпшилася, але ворог помиляється. Сьогодні – це не 2014 рік. Величезна кількість дівчат і хлопців пройшли через горнило війни – вони навчені, вмотивовані і знають, кого і заради чого захищають», – розповів ветеран війни на Донбасі, співорганізатор акції вшанування Михайло Пирог.

Учасники заходу також вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих під час війни на Донбасі українських бійців.

«Пам’ятати треба кожного. Я не знаю, як це можна не пам’ятати. Свої побратими, друзі, з якими ти вчора тільки їв хліб – і сьогодні його нема. І ми знаємо, за що вони віддали життя. Пам’ять вона є і буде навіки з нами», – сказав учасник акції, ветеран війни на Донбасі Андрій (позивний «Дизайнер»).

Павлопіль-Широкинська наступальна операція українських сил на Донбасі розпочалася 10 лютого 2015 року. Її називають однією з успішних і водночас кровопролитних для українських бійців. 15 лютого 2015 року сили АТО атакою з Маріуполя зайняли село Широкине та кілька інших населених пунктів на півдні Донецької області. Під час боїв, що тривали п’ять днів, від російських гібридних сил звільнили п’ять населених пунктів: Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове та Павлопіль. Лінію фронту, яка проходила фактично околицями Маріуполя, вдалося пересунути на 20 кілометрів далі від міста.