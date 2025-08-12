У Запоріжжі зросло число постраждалих через удар РФ по автовокзалу – ОВА

У Запоріжжі до 24 зросло загальне число постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в неділю, 10 серпня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Позавчора росіяни вдарили по будівлі автовокзалу, також постраждав медзаклад, багатоповерхівки та нежитлові будівлі. Вже третю добу до лікарень міста звертаються мешканці, що постраждали під час цієї атаки. Сьогодні допомога медиків знадобилася 17- річному хлопцю», – вказав голова Запорізької області.

Війська РФ удень 10 серпня завдали удару по автовокзалу в Запоріжжі.За даними місцевої влади, по місту вдарили двома КАБами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.