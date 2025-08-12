Прокуратура: у Білозерському через авіаудар РФ загинули двоє людей, серед поранених є 16-річний юнак

На Донеччині у Білозерському через російський авіаудар загинули двоє людей, ще семеро – поранені, серед них є 16-річний юнак, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.



За повідомленням, 11 серпня о 22:55 війська РФ завдали ударів «ФАБ-250» по житловому кварталу, де у своїх оселях перебували люди – чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули.



Також поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію.

За даними прокуратури, через удар РФ пошкоджені вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

Читайте також – ОВА: через атаки РФ на Нікопольщині постраждала жінка, пошкоджені дві багатоповерхівки

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



