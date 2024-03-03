У вінках і бушлатах: у Запоріжжі увосьме вийшли на акцію на підтримку демобілізації (фото)

У неділю, 3 березня, в центрі Запоріжжя відбулася акція на підтримку демобілізації. У ній взяли участь близько трьох десятків жінок. Частина з них вдягла вінки і військові бушлати, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми хочемо показати, що ми дружини козаків. Наш регіон – Запорізька Січ. Що цінували козаки найбільше? Це свобода. Якщо забрати у козака свободу, то на кого він перетвориться? На кріпака. Це те від чого тікали на Січ, щоб ставати вільними людьми. Якщо відібрати у військового право на свободу, на вибір, він перестає бути воїном. І дружини військових, і дружини козаків – це їх тил, підтримка. Віночки – це як символ надії, віри в те, що Верховна рада прийме справедливий законопроєкт. 6 березня відбудеться друге читання законопроєкту про мобілізацію, який включає питання демобілізації», – пояснює учасниця Анастасія, чоловік якої служить від кінця лютого 2022 року.

Під час акції скандували «Війна стосується кожного», «Захист країни обов’язок всіх», «Вимагаємо розумних термінів служби», «Демобілізація без рішення ставки» та інші. Як зазначають учасниці акції, вони просять чітко прописати в законодавстві умови і терміни демобілізації військових.

«Після першого читання законопроєкту була винесена пропозиція, що військові матимуть право на демобілізацію після 36 місяців служби, але за рішенням ставки Верховного головнокомандувача, тобто по суті не має зафіксованих чітких термінів служби. Ми стоїмо на тому, щоб встановити таки справедливі терміни служби без рішення ставки, прибрати це формулювання, щоб вони були чітко зафіксовані. І ми хотіли б, щоб зона бойових дій рахувалась один день за два тому, що військові виконують різні завдання: хтось – на «нулі», хтось – не на «нулі», але це різне навантаження. Щоб це теж в законопроєкті врахували», – додає учасниця акції Анастасія.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану й загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.