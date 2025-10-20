У Запорізькій області через російські атаки fpv-дронами постраждали двоє людей – ОВА

У Запорізькій області через російські атаки fpv-дронами постраждали двоє людей – 36-річний чоловік та 70-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, йдеться про атаки на Пологівський район.

«Росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю, припаркованому неподалік Варварівки. Автомобіль пошкоджено. (поранений чоловік – ред.).. Росіяни атакували Преображенку fpv-дроном.(поранена жінка – ред.)», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



