У Запоріжжі попрощалися із загиблим 27 жовтня на Донбасі бійцем

У Запоріжжі відбулося публічне прощання з бійцем 17 окремої танкової бригади Віктором Рачугіним , який загинув 27 жовтня біля Новотошківського на Луганщині. Церемонія відбулася з військовими почестями в парку металургів на Алеї Захисників, де встановлені стели з портретами загиблих на Донбасі українських військових, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Попрощатися із загиблим прийшли його бойові побратими, запорізькі ветерани бойових дій на Донбасі, волонтери, представники обласної і міської влади.

«Був на посаді протитанкіста. Хлопець бойовий був. Активний. З усмішкою, з гумором. Душевний. Хлопці всі поважали, бо це все ж таки не перший його контракт, служив в інших бригадах, перебував у зоні АТО, потім ООС, і показував завжди себе з доброї сторони. Як до товариша ніколи питань не було, бо хлопець був на своєму місці, виконував завжди завдання свої бойові. У своїй спеціальності був професіонал. Допомагав хлопцям молодим, які приходили і проходили службу», – розповів заступник батальйону, в якому служив загиблий, позивний «Крепиш».

Рачугін служив у 2016-2020 роках в 54 окремій механізованій бригаді. У березні 2021 року за контрактом почав службу у лавах 17 окремої танкової бригади.

«Оскільки проходив службу в інших частинах, в деяких питаннях був досвідчений – надавав допомогу молодим бійцям на навчаннях. Розповідав їх матчастину про зброю. Деякі помилки, які солдати робили, він фіксував і допомагав їм. Зарекомендував себе як гарний хлопець, небайдужий. Не ставився поверхнево до інших солдатів, за що здобув свій авторитет. Завжди допомагав. Завжди був чуйний. Веселий дуже. Планував створити сім’ю. Розповідав про сина. І на жаль, 27 жовтня загинув. Я навіть планував йому чергову відпустку. Направив йому повідомлення, що з 15 листопада поставив його на щорічну чергову відпустку, але відповіді вже не отримав – Віктор загинув», – зазначив командир загиблого, старший лейтенант Максим Журавель.

Загиблому було 36 років. У нього залишалася мати, сестра та 10-річний син.

28 жовтня штаб ОСС повідомив, що у зоні бойових дій на Донбасі 27 жовтня зазнав поранень, несумісних із життям, один український військовий.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.