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Впродовж доби армія Росії 74 рази атакувала Запорізьку область, поранено жінку – влада

У прифронтовій зоні, Гуляйполе, Запорізька область, 26 травня 2023 року, ілюстративне фото

Протягом минулої доби 11 червня російська армія здійснила понад 70 обстрілів Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в телеграмі.

«74 обстріли здійснив ворог по 17 населених пунктах області: чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Червоному, Степовому, 70 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, Кам’янському та інших прифронтових селах», – йдеться в дописі.

За інформацією голови Запорізької ОВА, 50-річна жінка постраждала під час атаки російської армії по Новоселівці.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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