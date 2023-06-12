Впродовж доби армія Росії 74 рази атакувала Запорізьку область, поранено жінку – влада

Протягом минулої доби 11 червня російська армія здійснила понад 70 обстрілів Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в телеграмі.

«74 обстріли здійснив ворог по 17 населених пунктах області: чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Червоному, Степовому, 70 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, Кам’янському та інших прифронтових селах», – йдеться в дописі.

За інформацією голови Запорізької ОВА, 50-річна жінка постраждала під час атаки російської армії по Новоселівці.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.