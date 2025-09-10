Засновник Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон вперше став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Ілона Маска, який майже рік очолював список найзаможніших людей планети, повідомляє Bloomberg.

Статок 81-річного Еллісона зріс на 101 мільярд доларів станом на 10:10 ранку за нью-йоркським часом (це 17:10 за Києвом) після публікації квартального звіту Oracle Corp., який перевершив прогнози і вказав на перспективи подальшого зростання корпорації.

У результаті капітал Еллісона сягнув 393 мільярдів доларів, згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg. Це стало найбільшим одноденним зростанням статків, будь-коли зафіксованим в історії індексу.

Статки Ілона Маска зараз становлять 385 мільярдів доларів.