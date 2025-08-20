WSJ: Маск пригальмував плани щодо створення своєї партії, щоб не псувати стосунки з Венсом

Мільярдер, власник компаній SpaceX, колишній Ілон Маск пригальмував плани щодо створення своєї політичної партії, пишеThe Wall Street Journal із посиланням на співбесідників, обізнаних із планами.

Маск заявив союзникам, що хоче зосередити увагу на своїх компаніях і не бажає втрачати впливових республіканців, створюючи третю партію, яка могла б перетягнути виборців-республіканців.

Мільярдер підтримував зв’язок з віцепрезидентом Джей Ді Венсом останніми тижнями і зізнався колегам, що якщо він продовжить створювати політичну партію, то зіпсує свої стосунки з віцепрезидентом, повідомили джерела.



Маск та його колеги повідомили, що він розглядає можливість використання частини своїх величезних фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися на посаду президента у 2028 році, повідомили деякі джерела. Маск витратив майже 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців на виборах 2024 року.



Союзники Маска заявили, що він офіційно не виключав створення нової партії та може змінити свою думку з наближенням проміжних виборів.



Нинішня позиція Маска знаменує собою зміну з початку минулого місяця, коли він оголосив про створення America Party, щоб представляти виборців США, незадоволених двома основними політичними партіями. Розглядаючи можливість створення партії, він частково зосередився на підтримці зв’язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, якого багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA.

Маск погрожував створити Американську партію в разі, якщо Конгрес США ухвалить законопроєкт про податкові пільги, який президент США Дональд Трамп називає «великим прекрасним законом» (The Big Beautiful Bill).

Ілон Маск і Дональд Трамп конфліктували через «великий прекрасний закон». Маск називав законопроєкт «огидним збоченням». Він також казав, що Трамп згадується в документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми з метою сексуалізованої експлуатації. Трамп у відповідь погрожував залишити бізнесмена без субсидій. 10 червня Маск виступив із публічними вибаченнями, заявивши, що «шкодує» про «деякі» свої пости на адресу Трампа. За інформацією The Wall Street Journal, Маск припинив публічну сварку після того, як йому зателефонував віцепрезидент Джей Ді Венс.

Як зазначає The New York Times, Маск є найбільшим донором Республіканської партії США. Бізнесмен став підтримувати партію у 2022 році, роблячи значні публічні пожертви на користь республіканців.