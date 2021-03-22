У комітеті ВР з нацбезпеки не певні, чи будуть заслуховувати звіт СБУ щодо «подій, пов’язаних зі Стерненком»

Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ще розмірковує над ідеєю заслухати СБУ щодо «подій, пов’язаних зі Стерненком», як це пропонувала депутатка від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла. Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«Рішення про заслуховування я ще не прийняв, але розглядаю цю можливість на найближчому засіданні комітету», – прокоментував він.

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла повідомила 21 березня, що запропонувала голові комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухати представників Служби безпеки України.

Вона зазначила, що «об’єктом заслуховування» є департамент захисту національної державності СБУ, але не уточнила, які саме питання пропонує їм поставити.

Радіо Свобода звернулось до Служби безпеки з проханням прокоментувати цю ініціативу.

Раніше «Слуга народу» повідомила, що ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу президента 20 березня, де проходила акція на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

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