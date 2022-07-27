Заяви Лаврова щодо готовності до переговорів є спробою зупинити контрнаступ України – МЗС

Заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо нібито готовності до переговорів викликані можливістю контрнаступу української армії на півдні – таку думку висловив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 27 липня. Про це він заявив у коментарі виданню Irish Times.

«Вони розуміють, що Україна готується до контрнаступу на півдні, і вони (Росія – ред.) хочуть створити враження, ніби це Україна не хоче вести переговори», – сказав Ніколенко.

Водночас, зазначив він, Київ не спостерігає реальної готовності Кремля до переговорів.

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«Це робиться, аби виграти більше часу, аби інсценувати фейкові референдуми (на окупованих територіях – ред.) та поглинути ці території. Ми не бачимо жодної готовності з їхнього боку вести переговори. Вони досі обстрілюють українські міста», – додав речник МЗС.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив 24 липня, що Москва готова до переговорів із Києвом «щодо ширшого кола питань». Про це він сказав на наступний день після того, як Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».