Збірна України знялася з чемпіонату світу з Dota 2 – після того, як росіянам дозволили прапор РФ

Збірна України з кіберспортивної гри Dota 2 відмовилася продовжувати виступ на чемпіонату світу, який відбувається в Румунії під егідою Міжнародної федерації кіберспорту (IESF). Про це заявив учасник української збірної Іван Kidaro Бондарєв, повідомляє dota2.ru.

«Після новин і того, що це остаточне рішення про розбан Росії – вже немає бажання брати участь у змаганнях», – заявив він.

Українська збірна знялася зі змагань безпосередньо під час турніру — перед матчем нижньої сітки плей-офф проти Індонезії. Раніше Україна стала першою в групі D, а в першому раунді верхньої сітки плей-офф поступилася збірній Киргизстану.

Міжнародна федерація кіберспорту 28 серпня скасувала своє рішення, яке забороняє російським кіберспортсменам виступати на міжнародних змаганнях під прапором РФ. Заборону запровадили в квітні 2022 року, невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну.