ДСНС про недавні тестування: система інформування населення покриває 67% абонентів

Система інформування населення про надзвичайні події від Державної служби України з надзвичайних ситуацій покриває 67% абонентів мобільного зв’язку в Україні, повідомив заступник голови ДСНС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш на брифінгу у медіацентрі «Україна».

«Уже зараз можна сказати, що на початку тестування покриття абонентів становило 41%. Зараз система досягла 67% покриття, і це гарний показник, враховуючи швидкість налаштування. Також вдалося налаштувати більш старі моделі телефонів, щоб вони також могли приймати сигнал екстрених повідомлень», – сказав Примуш.

За його словами, в рамках тестування системи загалом було надіслано вісім сповіщень у кожному регіоні.

«Саме така кількість сповіщень пояснюється тим, що ми відправляли їх, виявляли недоліки, а потім тестували, як ці недоліки було усунено», – розповів Примуш.

Він зазначив, що центр повідомлень зараз повністю готовий до роботи.

Примуш додав, що фахівці також перевірили, як працює система з повним навантаженням, тобто з одночасним відправленням повідомлень по всій країні, проте уточнив, що, найімовірніше, одночасно не доведеться інформувати всю державу про екстрені ситуації.

«Ми закликаємо жителів оновлювати свої оперативні системи, щоб вони підтримували новинки, які запроваджуються. Зараз ми працюємо над тим, щоб сповіщення надходили і на кнопкові телефони, бо частина власників таких телефонів іще їх не отримують», – пояснив Примуш.

Він також зазначив, що ДСНС не відстежує місцезнаходження людини та не збирає її особисті дані.

«Система працює по-іншому, ніж просто смс-сповіщення. Ми просто відправляємо сигнал на базову станцію, а базова станція вже відправляє його на телефон», – розповів представник ДСНС.

Система інформування населення про надзвичайні події тестувалася із 7 по 23 вересня. У мережі активно поширювалися жарти про «жахливий» звук сповіщень, які українці отримували на телефони.