Зеленський проведе прес-марафон – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня проведе прес-марафон, повідомляє Офіс голови держави.

За повідомленням, захід почнеться о 10:00, Зеленський відповідатиме на запитання журналістів «протягом усього дня».

«Формат заходу: представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації. Кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський неодноразово зазнавав критики через ставлення представників його команди до ЗМІ і через те, що голова держави не дає пресконференцій.

Зокрема, у Національній спілці журналістів України минулого місяця закликали офіс Зеленського і його речницю Юлію Мендель «переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви і прикрі ситуації, які трапилися».