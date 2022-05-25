Зеленський у Давосі нагадав про закриття неба: «Ми нічого не забули»

Західний світ має об’єднатися з Україною в протистоянні російській агресії, вважає президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив 25 травня під час Українського сніданку в Давосі, де триває конференція Всесвітнього економічного форуму.

«Вони (Захід – ред.) повинні знати, що Україна є частиною їхнього світу, тоді вони об’єднаються не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною їм. Поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ми це не відчували, коли Україну не брали в НАТО. Нам допомагають, ми вдячні президенту (США Джо – ред.) Байдену, але, окрім нього, ми перебуваємо на європейському континенті і повинні отримувати підтримку об’єднаної Європи», – вважає Зеленський.

Читайте також: Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї – представник ГУР

Він нагадав, що Україна тривалий час просила країни НАТО закрити небо над своєю територією, щоб унеможливити роботу російської авіації. Альянс відмовився це робити через побоювання прямого протистояння з Росією.

«Ми боролися з питанням закриття неба. Потім, крок за кроком, це питання забули. Хтось забув – ми не забули. З неба прилітає щодня, і ми нічого тут не забули. Тут є впевненість у собі в Заходу? Немає впевненості. Тому що не закривають небо через що? Казали, це буде війна НАТО проти Росії. Окей, сказали ми. Давайте нам, будь ласка, тоді літаки – це ж не буде вже війна НАТО проти Росії. Але ж літаки не прилетіли», – констатував президент України.

Перед цим він висловив думку, що завершення війни в Україні залежить, зокрема, від готовності об’єднаного Заходу підтримувати Україну фінансово та зброєю, а також протистояти Росії: «воювати в цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми».

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідали відмовою. Водночас Захід допомагає Україні зброєю та фінансами.