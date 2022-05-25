Росія втратила 100 військових за добу, найбільші втрати на Лиманському напряму – Генштаб

Російські війська втратили близько 100 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 травня.

Штаб оцінює втрати російської армії орієнтовно в 29 450 військових.

Орієнтовні дані про втрати російської техніки:

1 305 танків (+3)

3 213 бойових броньованих машин (+19)

606 артилерійських систем

201 реакетивна система залпового вогню – 201

93 засоби протиповітряної оборони

206 літаків (+1)

170 гелікоптерів

491 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+11)

112 крилатих ракет

13 кораблів /катерів

2 217 автомобілів та автоцистерн (+5)

44 одиниці спеціальної техніки (+1)

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку. Дані уточнюються», – додають у штабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

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Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

Британська розвідка днями виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.