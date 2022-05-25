Росія втратила 100 військових за добу, найбільші втрати на Лиманському напряму – Генштаб

Російські війська втратили близько 100 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 травня.
Штаб оцінює втрати російської армії орієнтовно в 29 450 військових.
Орієнтовні дані про втрати російської техніки:
- 1 305 танків (+3)
- 3 213 бойових броньованих машин (+19)
- 606 артилерійських систем
- 201 реакетивна система залпового вогню – 201
- 93 засоби протиповітряної оборони
- 206 літаків (+1)
- 170 гелікоптерів
- 491 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+11)
- 112 крилатих ракет
- 13 кораблів /катерів
- 2 217 автомобілів та автоцистерн (+5)
- 44 одиниці спеціальної техніки (+1)
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку. Дані уточнюються», – додають у штабі.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.
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Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
Британська розвідка днями виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.
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