Зеленський на Дніпропетровщині подякував силам ППО «за влучні дії»

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого відвідав розташування Повітряного командування «Схід» Збройних сил України та вручив державні нагороди пілотам, повідомляє офіційний сайт глави держави про відвідини Дніпропетровської області.

Командувач Повітряного командування «Схід» Іван Теребуха розповів Зеленському про прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

«Президентові розповіли деталі серії російських атак із використанням БпЛА на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК «Схід» з урахуванням майбутніх надходжень озброєння», – ідеться в повідомленні.

Володимир Зеленський нагородив бойових пілотів орденами Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та «За мужність» І ступеня.

«Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей – дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку», – сказав президент.

Раніше цього ж дня Володимир Зеленський побував на позиціях Збройних сил поблизу села Роботине в Запорізькій області.