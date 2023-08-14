«Дуже потрібні речі» – Зеленський про новий пакет допомоги США

Сполучені Штати надали Україні «дуже потрібні речі» в новому пакеті збройної допомоги. Про це у вечірньому відеозверненні 14 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.

«Снаряди для «Петріотів», для «Хаймарсів», артилерія, «Джавеліни» та інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Дякую всім – усім, хто постійно допомагає!» – сказав глава держави.

Він також розповів подробиці своєї поїздки в Донецьку область, яка відбулася 14 серпня. Крім того, Зеленський назвав важливою темою «те, як командири можуть управляти особовим складом».

«Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення», – анонсував президент України.

Рада національної безпеки України ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО 11 серпня.

Також учасники засідання РНБО порушували питання роботи військово-лікарських комісій (ВЛК), «зараз – перевірка, підготовка пропозицій». «Рішення теж будуть», – вказав президент, додавши, що РНБО збереться з цього питання через два тижні.