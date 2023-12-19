«Якщо я позбудуся своєї команди, ми станемо слабкіші» – Зеленський

Якщо Україна готова до зміни складу Верховної ради, необхідно змінювати законодавство та проводити вибори – про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції. Таким чином він відповів на питання журналіста «Української правди» Михайла Ткача щодо того, чи він планує зміни в своїй команді, «щоб держава стала сильнішою».

«Якщо я позбудуся своєї команди, вона в мене невелика: п’ять-шість менеджерів – то ми станемо з вами слабкіші. Буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі, не можу дозволити цього собі», – сказав президент.

Він погодився, що народні депутати повинні «займатися своєю роботою, бути моральними авторитетами».

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«Є відсоток людей, які працюють, які голосують. До речі, європейські закони проголосували, це було важливо. Проголосували багато реформ, які відкриють ті самі 50 мільярдів, які, до речі, підтримують нашу економіку, яка потім і дає бізнесу можливість працювати тут, а не закриватися», – зазначив він.

Водночас Зеленський вказав на те, що не може розпустити парламент під час війни:

«Що я можу зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. Вибори не можна в час війни проводити… Якщо ми готові на такі шляхи зміни складу Верховної Ради, треба змінювати українське законодавство і проводити вибори. Все, що можна зробити з депутатами», – сказав Зеленський.

Водночас він додав, депутати проголосували антикорупційні закони. А також навів оцінки партнерів України, за якими, фінанси, які вони надають Україні, сьогодні не під ризиком, бо країна проводить реформи.

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Оточення Володимира Зеленського неодноразово ставало об’єктом критики. Зокрема, У грудні 2020 у НАБУ повідомили, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Йдеться про Олега Татарова, який заперечує свою причетність до злочинів. Попри це, НАБУ і САП у грудні 2020 року повідомили Татарову про підозру.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.