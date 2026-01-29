Зеленський подякував Мерцу за допомогу і домовився про спільні дії наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за допомогу на тлі ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Про це глава української держави сказав у телефонній розмові 29 січня.

«Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі. Саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст. Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, він і Мерц «говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між нашими державами та партнерами у Європі наступного тижня».

Раніше цього тижня новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив, що його країна вже передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та очікує на постачання нових комплексів найближчим часом. Він також нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot.

У грудні на той момент міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про посилення оборонної співпраці з Німеччиною і підписання низки «нових важливих домовленостей» із німецькими партнерами на суму понад 1,2 мільярда євро. Йдеться, зокрема, про довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot, що дозволить швидше ремонтувати, модернізувати і відновлювати наявні комплекси.