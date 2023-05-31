Зеленський повідомив деталі перебування в Одесі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про деталі свого перебування в Одесі 31 травня.

«Подякував тут нашим воїнам – за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь, наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям. Провів в Одесі спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Керівництво області, військові, правоохоронці... Область пріоритетна з усіх точок зору. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, і держави. Дуже важливі результати є на Одещині у Служби безпеки України – у протидії російським диверсантам», – написав президент у своєму телеграм-каналі.

Зеленський також повідомив про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому заслухав доповіді уповноважених осіб.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський 31 травня відвідав Одещину з робочим візитом.