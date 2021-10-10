На Київщині відбуваються акції під будинками Зеленського і Порошенка

У Кончі-Заспі та Козині під Києвом увечері 10 жовтня відбуваються акції під будинками чинного і колишнього президентів України – Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

За повідомленням політичного активіста Віктора Трегубова, який є ініціатором акції під будинком Зеленського в Кончі-Заспі, протестувальники мають на меті «передати привіт Зеленському».

«І за вагнерівців, і за використання поліції задля крадіжки плакатів, і за знищення корпоративної реформи, і за всі ті приводи, з яких ми щотижнево виходимо на демонстрації», – вказав він у фейсбуці.

Під будинком чинного президента зібралися від кількох десятків до кількох сотень людей, навпроти яких вилаштувався кордон правоохоронців що складався щонайменше з 200 співробітників.

Тим часом, під будинком п’ятого президента Петра Порошенка далі триває протистояння двох груп людей, одна з яких виступає на його підтримку, інша має протилежну позицію.

За повідомленням поліції, надвечір правоохоронці збільшили чисельність своїх лав у цій локації до понад 100, хоча вдень на місці перебувало близько 40 співробітників.

У політичній партії «Європейська солідарність» стверджують, що група людей, яку в опозиційній політичній силі називають «тітушками», намагається прорватися до будинку, в якому живе п’ятий президент України Петро Порошенко, а їм протистоять політичні активісти, серед яких є ветерани війни на Донбасі.