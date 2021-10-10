Радіо Свобода Weekly: Хто з українців згадується у Pandora Papers та яке запитання розлютило Мецгера?

Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»

Під час підготовки цього розслідування до знімальної групи «Схем» застосували фізичну силу – в кабінеті очільника «Укрексімбанку» – просто під час інтерв'ю з ним. Євгену Мецгеру не сподобалося запитання журналіста, він наказав підлеглим забрати камери та знищити відеозаписи. «Схемам» вдалося їх відновити за допомогою технічних фахівців – та опублікувати відео.

Резонанс призвів до відсторонення Мецгера від роботи та вручення йому і його підлеглим підозри у перешкоджанні журналістській діяльності. А пізніше ще одну підозру – незаконне утримання людей. Яке запитання спровокувало таку реакцію голови правління банку?

«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Більше того, як гарантію повернення цих грошей, під заставу банк узяв об'єкт, цінність та надійність якого сумнівні – адже за нього роками точилася боротьба в декількох юрисдикціях.

У державних банках проблемні кредити, як правило, лягають фінансовим тягарем на державний бюджет – а отже, на плечі платників податків.

Ось про що «Схеми» хотіли запитати Євгена Мецгера. Розслідування Кирила Овсяного.

Зеленський і офшорна «скринька Пандори»: як вплинули на Україну Pandora Papers

В Україні прогримів скандал про фінансові транзакції між нібито офшорними фірмами Володимира Зеленського, який нині є президентом, та олігарха Ігоря Коломойського. Журналісти-розслідувачі виявили ці факти, досліджуючи масив документів про офшори (Pandora Papers). Вони не виключають, що Коломойський платив Зеленському коштами, виведеними з «Приватбанку».

В Офісі президента та в Офісі генпрокурора запевняють, що в цих даних немає нічого нового і що вони, навпаки, свідчать про непричетність Зеленського до бізнесу після обрання його президентом. Опозиція вважає «офшори Зеленського» ударом по зовнішньополітичному іміджу України. Але вплив скандалу на внутрішньоукраїнські процеси експерти оцінюють неоднозначно. Детальніше – у матеріалі.

Більше прізвищ українських багатіїв, які згадуються у Pandora Papers – знайдете тут.

Нобелівську премію миру отримали двоє журналістів, які викривають авторитаризм

Норвезький Нобелівський комітет оголосив лауреатів щорічної номінації «Нобелівська премія миру». Ними стали одразу два опозиційні журналісти: росіянин, головний редактор незалежного видання «Новая газета» Дмитро Муратов та філіппінська журналістка-розслідувачка, авторка книг про тероризм Марія Ресса.

Радіо Свобода зібрало найважливішу інформацію про переможців.

Смерть депутата Полякова, Стефанчук замість Разумкова: що відбувалося в Раді цього тижня

Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова. У монобільшості заявляють, що ексспікер зрадив принципам «Слуги народу»: він не підтримав низку рішень РНБО та нібито гальмував «закон про олігархів». Натомість, Разумков заявив, що на пенсію не збирається.

Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради . Він був обраний до парламенту 9-го скликання за списком партії «Слуга народу» і одразу отримав посаду першого заступника спікера. Як Стефанчук зробив кар'єру, де ще працював та яким майном володіє? Розповідаємо.

. Він був обраний до парламенту 9-го скликання за списком партії «Слуга народу» і одразу отримав посаду першого заступника спікера. Як Стефанчук зробив кар'єру, де ще працював та яким майном володіє? Розповідаємо. Помер народний депутат Антон Поляков. Йому стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі «швидкої», але констатували смерть. У поліції розглядають кілька версій смерті депутата. У фракційному чаті депутатка зі «Слуги народу» Третьякова написала «одним ворогом менше».​

Віцепрем’єрка Стефанішина: Україна готова воювати за НАТО, навіть не будучи членом Альянсу

Стефанішина вважає, що «Північний потік-2» відкриває поле для газової битви на всій території континентальної Європи». Вона наголосила, що змусити Росію зменшити свої «апетити» може лише консолідована позиція Європейського союзу. Цієї позиції очікують від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.

Коли Україна стане членом НАТО? Що дасть українцям угода про «відкрите небо»? Якими є «червоні лінії» в співпраці з Китаєм? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної для Радіо Свобода.

Далі – кілька новин:

У Києві, а раніше у Дніпрі активісти пікетували концерт російської співачки Ірини Круг, стверджуючи, що вона виступала в окупованому Криму. У неї кажуть, що в Криму вона не виступала. У вересні секретар РНБО Олексій Данілов казав про російську співачку Ірину Круг наступне: «Якщо вона їздила у Крим, то вона тут виступати не буде! Повірте».

Російська співачка Анжеліка Варум пояснила, що не їздить у Крим, бо не зможе потрапити до Львова. «У мене немає можливості поїхати в Крим, бо я потраплю в «чорні списки», і я не зможу приїхати до Львова – у мене там рідні, у мене бабусина сестра, якій 96 років»

Депутати Львівської обласної ради більшістю голосів підтримали проголошення 2022 року роком Української повстанської армії. Наступного року виповнюється 80 років з часу створення УПА.

Донецьк-2021: жителі ОРДО показали, як і навіщо їздять в Росію

Ростов-на-Дону – одне з найближчих російських міст поряд з окупованими територіями. Розташоване воно в двохстах кілометрах від Донецька. І тому донеччани їдуть туди з будь-якого приводу – документи, покупки, розваги.

На що «русский мир» перетворив Донецьк? Як росіяни ставляться до українців? Як з ОРДЛО добираються до Росії? Ціни в Ростові та в Донецьку: де дорожче? Що відбувається в Ростові сьогодні? Читайте.

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75-річчя Нюрнберзького процесу: як судили нацистів

75 років тому в німецькому місті Нюрнберг Міжнародний військовий трибунал виголосив вирок колишнім очільникам нацистської Німеччини. Відтак у ніч на 16 жовтня стратили 10 із 12 засуджених до смертної кари. Трьох осіб засудили до довічного ув’язнення, двох – до 20 років, по одному – до 15 і 10 років.

Часто Нюрнберзький трибунал називають процесом над нацистськими злочинцями. Але не всі обвинувачені були визнані злочинцями – було й три виправдальні вироки. Процеси над чільними діячами нацистської Німеччини тривали в Нюрнберзі до 1949 року. Більше про Нюрнберзький процес – в «Історичній свободі».

«Ув’язнена» річка. Мандрівка підземним Львовом (фото)

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