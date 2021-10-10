Поліція склала протокол про порушення на акції під будинком Порошенка

Поліція Київської області повідомляє про перший протокол, складений на акції, що триває поблизу будинку п’ятого президента України Петра Порошенка в селі Козин Обухівського району.

«Станом на 15:00 один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство). Інших суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано», – ідеться в повідомленні.

У поліції вказують, що «публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців».

Увечері 9 жовтня поліція повідомляла, що «суттєвих порушень правопорядку не виявлено», а «забезпечують безпеку та публічний порядок під час проведення мирної акції в Козині» понад 60 поліцейських.

У політичній партії «Європейська солідарність» стверджують, що група людей, яку в опозиційній політичній силі називають «тітушками», намагається прорватися до будинку, в якому живе п’ятий президент України Петро Порошенко, а їм протистоять політичні активісти, серед яких є ветерани війни на Донбасі.

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що «в цих проплачених «мітингах» Банкова експлуатує дітей».

Коментарів другої сторони протистояння в Козині наразі немає.

8 жовтня в політичній партії «Європейська солідарність» заявили, що представники української влади відпрацьовують «версію причетності Порошенка та Гонтаревої» до нової справи Медведчука, щоб відвернути увагу від витоку документів Pandora Papers та інших актуальних подій.

Раніше 8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої до нової справи, порушеної проти депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Водночас, за словами Баканова, наразі немає підстав вручати підозри ще комусь.